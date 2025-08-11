Через негоду без світла залишились понад 100 населених пунктів
Станом на ранок 11 серпня через негоду без електропостачання залишаються 111 населених пунктів у семи областях України. Причиною стали грози, пориви вітру та зливи, які пошкодили мережі
Про це повідомило "Укренерго", передає RegioNews.
Зазначається, що ремонтні бригади уже працюють над відновленням ліній — заживлення очікується до кінця доби.
Водночас у ДСНС інформує, що станом на 07:00 без світла були 116 населених пунктів в 6 областях:
- Тернопільська – 55,
- Івано-Франківська – 24,
- Хмельницька – 16,
- Київська – 8,
- Волинська – 8,
- Чернівецька – 5.
Одночасно енергоспоживання в Україні зростає. Сьогодні станом на 9:30 воно було на 6,8% вищим, ніж у цей же час попередньої п'ятниці. Причина — похмура та дощова погода, що знижує ефективність сонячних електростанцій і підвищує навантаження на загальну мережу.
Максимальні навантаження фіксуються у вечірні години — з 17:00 до 22:00. "Укренерго" закликає всіх українців у цей період споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків 11 серпня погода в Україні буде мінливою. Упродовж доби очікується чергування хмарності та прояснень. Водночас у Харкові оголосили штормове попередження. У регіоні вдень прогнозується гроза та пориви вітру.