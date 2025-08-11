07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
07:14  11 серпня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули п’ятеро людей
07:49  11 серпня
На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан
11 серпня 2025, 11:42

Через негоду без світла залишились понад 100 населених пунктів

11 серпня 2025, 11:42
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на ранок 11 серпня через негоду без електропостачання залишаються 111 населених пунктів у семи областях України. Причиною стали грози, пориви вітру та зливи, які пошкодили мережі

Про це повідомило "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що ремонтні бригади уже працюють над відновленням ліній — заживлення очікується до кінця доби.

Водночас у ДСНС інформує, що станом на 07:00 без світла були 116 населених пунктів в 6 областях:

  • Тернопільська – 55,
  • Івано-Франківська – 24,
  • Хмельницька – 16,
  • Київська – 8,
  • Волинська – 8,
  • Чернівецька – 5.

Одночасно енергоспоживання в Україні зростає. Сьогодні станом на 9:30 воно було на 6,8% вищим, ніж у цей же час попередньої п'ятниці. Причина — похмура та дощова погода, що знижує ефективність сонячних електростанцій і підвищує навантаження на загальну мережу.

Максимальні навантаження фіксуються у вечірні години — з 17:00 до 22:00. "Укренерго" закликає всіх українців у цей період споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків 11 серпня погода в Україні буде мінливою. Упродовж доби очікується чергування хмарності та прояснень. Водночас у Харкові оголосили штормове попередження. У регіоні вдень прогнозується гроза та пориви вітру.

08 серпня 2025
07 серпня 2025
