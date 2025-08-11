Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 11 серпня росіяни атакували Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

У Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання 12 БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Нагадаємо, аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу Запоріжжя 10 серпня завершені. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей.