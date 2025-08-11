Сили ППО вночі знешкодили 59 російських безпілотників
У ніч на 11 серпня росіяни атакували Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
У Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання 12 БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Нагадаємо, аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу Запоріжжя 10 серпня завершені. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей.