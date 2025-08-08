09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
08 серпня 2025, 16:33

Більшість домогосподарств в Україні мають труднощі з доступом до ліків

08 серпня 2025, 16:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Близько 82% домогосподарств в Україні мають труднощі з доступом до ліків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоровʼя в Україні.

За даними відомства, 82% українських домогосподарств повідомили про труднощі з отриманням необхідних ліків через їхню недоступність або відсутність.

Серед сімей, де є люди з хронічними захворюваннями, 72% зіткнулися з перешкодами в доступі до медичної допомоги – переважно через високу вартість ліків (59%).

Також у ВООЗ зазначили, що проблеми з психічним здоров’ям залишаються найбільш поширеними. Найчастіше українці відчувають симптоми тривоги, депресії або сильного стресу, а половина – сильний стрес упродовж останніх двох місяців.

Нагадаємо, на початку серпня Україна отримала 300 тисяч доз вакцини для щеплення немовлят від туберкульозу. Щеплення є безоплатним у державних медзакладах, а також у приватних клініках, які мають договір із Національною службою здоров'я.

ВООЗ Україна здоров`я ліки суспільство
На Закарпатті медики врятували зір хлопчику, який заклеїв собі очі суперклеєм
07 серпня 2025, 22:13
Завтра в Україні почнеться потужна магнітна буря: "червоний" рівень триматиметься два дні
07 серпня 2025, 13:50
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
