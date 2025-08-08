Більшість домогосподарств в Україні мають труднощі з доступом до ліків

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Близько 82% домогосподарств в Україні мають труднощі з доступом до ліків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоровʼя в Україні.

За даними відомства, 82% українських домогосподарств повідомили про труднощі з отриманням необхідних ліків через їхню недоступність або відсутність.

Серед сімей, де є люди з хронічними захворюваннями, 72% зіткнулися з перешкодами в доступі до медичної допомоги – переважно через високу вартість ліків (59%).

Також у ВООЗ зазначили, що проблеми з психічним здоров’ям залишаються найбільш поширеними. Найчастіше українці відчувають симптоми тривоги, депресії або сильного стресу, а половина – сильний стрес упродовж останніх двох місяців.

Нагадаємо, на початку серпня Україна отримала 300 тисяч доз вакцини для щеплення немовлят від туберкульозу. Щеплення є безоплатним у державних медзакладах, а також у приватних клініках, які мають договір із Національною службою здоров'я.