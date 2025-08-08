Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 8 серпня росіяни атакували Україну 108 засобами повітряного нападу: 104-ма ударними дронами типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 8-ма реактивними БпЛА

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08?00, протиповітряна оборона збила/подавила 82 повітряні цілі: три реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", – повідомили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські війська завдали удару дронами по мирних населених пунктах Київщини. Під прицілом опинився Бучанський район області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки та дівчина-підліток.

Також вночі 8 серпня росіяни атакували ударними безпілотниками Сумщину. Внаслідок влучань пошкоджені багатоповерхівки та авто, є постраждалий.