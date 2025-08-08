РФ вночі атакувала Україні 108 "Шахедами" і реактивними дронами: як відпрацювала ППО
У ніч на 8 серпня росіяни атакували Україну 108 засобами повітряного нападу: 104-ма ударними дронами типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 8-ма реактивними БпЛА
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08?00, протиповітряна оборона збила/подавила 82 повітряні цілі: три реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
"Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", – повідомили у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські війська завдали удару дронами по мирних населених пунктах Київщини. Під прицілом опинився Бучанський район області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки та дівчина-підліток.
Також вночі 8 серпня росіяни атакували ударними безпілотниками Сумщину. Внаслідок влучань пошкоджені багатоповерхівки та авто, є постраждалий.