В Україні різко подешевшали помідори

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні знизились ціни на тепличні помідори

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на аналітичну платформу EastFruit.

Як зазначається, у багатьох регіонах України погода стабілізувалася, що дозволило відновити збирання ґрунтових та тепличних томатів.

Наразі ціни на овочі просіли до 40-55 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Незважаючи на зниження цін на тепличні помідори, вони продаються в середньому на 69% дорожче, ніж рік тому.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні подешевшали молочні продукти. За словами аналітиків, це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту.