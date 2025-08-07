В Україні різко подешевшали помідори
В Україні знизились ціни на тепличні помідори
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на аналітичну платформу EastFruit.
Як зазначається, у багатьох регіонах України погода стабілізувалася, що дозволило відновити збирання ґрунтових та тепличних томатів.
Наразі ціни на овочі просіли до 40-55 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Незважаючи на зниження цін на тепличні помідори, вони продаються в середньому на 69% дорожче, ніж рік тому.
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні подешевшали молочні продукти. За словами аналітиків, це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту.
