Стало известно, какие пункты пропуска на Львовщине наиболее загружены
С началом летнего сезона пассажиропоток из-за пунктов пропуска Львовской области вырос на 40%
Как передает RegioNews, об этом сообщает Государственная пограничная служба.
По данным ведомства, ситуация на границе по состоянию на вечер 7 августа:
- Шегини – 150 автомобилей
- Краковец – 100 автомобилей
- Грушев – 30 автомобилей
- Угринов – 25 автомобилей
- Нижанковичи – 10 автомобилей
- Смельница и Рава-Русская работает без задержек.
По информации пограничников, уровень загруженности пунктов пропуска во Львовской области:
- Наиболее загружены: "Краковец", "Шегини".
- Средняя нагрузка: "Грушев", "Угринов", "Рава-Русская".
- Наименьшая нагрузка: "Смольница", "Нижанковичи".
Напомним, во Львовской области остановили контрабанду телефонов, вейп-жидкостей и духов на 30 млн грн. Против злоумышленника, занимавшегося контрабандой, возбудили уголовное дело.
