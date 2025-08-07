19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
07 августа 2025, 20:49

Стало известно, какие пункты пропуска на Львовщине наиболее загружены

07 августа 2025, 20:49
иллюстративное фото: из открытых источников
С началом летнего сезона пассажиропоток из-за пунктов пропуска Львовской области вырос на 40%

Как передает RegioNews, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По данным ведомства, ситуация на границе по состоянию на вечер 7 августа:

  • Шегини – 150 автомобилей
  • Краковец – 100 автомобилей
  • Грушев – 30 автомобилей
  • Угринов – 25 автомобилей
  • Нижанковичи – 10 автомобилей
  • Смельница и Рава-Русская работает без задержек.

По информации пограничников, уровень загруженности пунктов пропуска во Львовской области:

  • Наиболее загружены: "Краковец", "Шегини".
  • Средняя нагрузка: "Грушев", "Угринов", "Рава-Русская".
  • Наименьшая нагрузка: "Смольница", "Нижанковичи".

Напомним, во Львовской области остановили контрабанду телефонов, вейп-жидкостей и духов на 30 млн грн. Против злоумышленника, занимавшегося контрабандой, возбудили уголовное дело.

