19:09  07 серпня
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
18:11  07 серпня
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
16:21  07 серпня
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
07 серпня 2025, 21:49

Між Києвом і Бухарестом запустять прямий потяг

07 серпня 2025, 21:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 7 серпня, між Києвом і Бухарестом у тестовому режимі запустили пряме залізничне сполучення

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Уже сьогодні в тестовому режимі, і мені це особливо приємно озвучити, в тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва", – повідомив міністр.

Також він подякував румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса, що дозволить вже зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні "Біла Церква – Сігету Мармацієй".

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила новий поїзд Миколаїв – Івано-Франківськ. Маршрут руху пролягатиме через станції Новий Буг, Долинська, імені Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші.

07 серпня 2025
