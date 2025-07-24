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24 июля 2025, 08:00

Укрзализныця запустила новый поезд Николаев – Ивано-Франковск

24 июля 2025, 08:00
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фото: Укрзализныця
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Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначила новый поезд №209/210 Николаев – Ивано-Франковск

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Маршрут движения будет пролегать через станции Новый Буг, Долинская, имени Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие.

"В составе поезда - вагоны купе и плацкарт", - объяснили железнодорожники.

График движения:

  • Отправление из Николаева - с 1 августа, через день по нечетным числам в 15:54, прибытие в Ивано-Франковск - в 12:32 на следующий день.
  • Отправление из Ивано-Франковска - со 2 августа, через день по четным числам в 13:05, прибытие в Николаев - в 09:24 на следующий день.

Отмечается, что жители Херсона могут удобно воспользоваться этим поездом, подъехав к Николаеву по дням курсирования поездами:

  • №319/320 Херсон – Николаев-Грузовой, №101/102 Херсон – Краматорск, №109/110 Херсон – Львов.
  • Вернуться назад в Херсон можно поездами по дням курсирования: № 110/109 Львов – Херсон, № 320/319 Николаев-Грузовой – Херсон.

Продажа билетов на поезд № 209/210 Николаев – Ивано-Франковск открывается за 10 суток до отправления. Купить билеты на все рейсы можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" обновляет подвижной состав. Новые вагоны будут стоить более 95 млн. грн.

Ранее "Укрзализныця" назначила пассажирские поезда на летний сезон.

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