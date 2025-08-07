12:43  07 августа
07 августа 2025, 15:44

Метеорный поток Персеиды: когда украинцы смогут увидеть звездопад

07 августа 2025, 15:44
Иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на среду, 13 августа, украинцы снова смогут увидеть метеорный дождь Персеиды – одно из самых ярких небесных явлений лета

Об этом сообщает Space.com, передает RegioNews.

Этот метеорный поток возникает каждый год, когда Земля проходит через шлейф обломков кометы Свифта-Туттля.

Скорость частиц – до 59 км/с. Они сгорают в атмосфере, оставляя яркие вспышки, которые мы привыкли называть "падающими звездами".

Стоит отметить, что метеорное зрелище в этом году имеет один важный нюанс: лунное сияние. 80% освещенной Луны сойдет 12 августа за несколько часов до полуночи, и будет оставаться высоко над южным горизонтом до рассвета, омрачая почти все метеоры, кроме самых ярких из них.

Лучше всего наблюдать Персеиды после полуночи в местах без искусственного освещения.

Пик Персеид обычно приходится на 11-13 августа, но наблюдать звездопад можно с конца июля по 20 августа.

Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области фиксируют тревожные экологические изменения. В селе Зеленое почти полностью высох местный пруд. От некогда полноводного водоема осталась лишь маленькая лужа.

