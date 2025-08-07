12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 15:44

Метеорний потік Персеїди: коли українці зможуть побачити зорепад

07 серпня 2025, 15:44
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на середу, 13 серпня, українці знову зможуть побачити метеорний дощ Персеїди — одне з найяскравіших небесних явищ літа

Про це повідомляє Space.com, передає RegioNews.

Цей метеорний потік виникає щороку, коли Земля проходить через шлейф уламків комети Свіфта-Туттля.

Швидкість частинок — до 59 км/с. Вони згоряють в атмосфері, залишаючи яскраві спалахи, які ми звикли називати "падаючими зірками”.

Варто зазначити, що цьогорічне метеорне видовище має один важливий нюанс: місячне сяйво. 80% освітленого Місяця зійде 12 серпня за кілька годин до півночі, та залишатиметься високо над південним горизонтом до світанку, затьмарюючи майже всі метеори, крім найяскравіших із них.

Найкраще спостерігати Персеїди після півночі, у місцях без штучного освітлення.

Пік Персеїд зазвичай припадає на 11–13 серпня, але спостерігати зорепад можна з кінця липня до 20 серпня.

Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровської області фіксують тривожні екологічні зміни. У селі Зелене майже повністю висох місцевий ставок. Від колись повноводної водойми залишилася лише невелика калюжа.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
07 серпня 2025
