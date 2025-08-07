Метеорний потік Персеїди: коли українці зможуть побачити зорепад

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на середу, 13 серпня, українці знову зможуть побачити метеорний дощ Персеїди — одне з найяскравіших небесних явищ літа

Про це повідомляє Space.com, передає RegioNews.

Цей метеорний потік виникає щороку, коли Земля проходить через шлейф уламків комети Свіфта-Туттля.

Швидкість частинок — до 59 км/с. Вони згоряють в атмосфері, залишаючи яскраві спалахи, які ми звикли називати "падаючими зірками”.

Варто зазначити, що цьогорічне метеорне видовище має один важливий нюанс: місячне сяйво. 80% освітленого Місяця зійде 12 серпня за кілька годин до півночі, та залишатиметься високо над південним горизонтом до світанку, затьмарюючи майже всі метеори, крім найяскравіших із них.

Найкраще спостерігати Персеїди після півночі, у місцях без штучного освітлення.

Пік Персеїд зазвичай припадає на 11–13 серпня, але спостерігати зорепад можна з кінця липня до 20 серпня.

