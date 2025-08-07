Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, під його керівництвом у СІЗО діяла система жорстокого поводження з громадянами України, які утримувалися там без законних підстав. Серед потерпілих - українська журналістка Вікторія Рощина, затримана на тимчасово окупованій території Запорізької області й згодом етапована до цієї установи. Вона стала жертвою системних катувань і знущань. Раніше було офіційно підтверджено її загибель у російському полоні.

Підозрюваний очолював СІЗО №2 у Таганрозі

За інформацією слідчих, жінка перебувала у повній ізоляції та зазнавала тиску як фізичного, так і психологічного. Їй обмежували доступ до питної води, медичної допомоги й харчування. Також фіксувалися випадки побиття, морального приниження та навмисного позбавлення можливості спати або сидіти протягом дня. Крім того, утримувану змушували до співпраці з адміністрацією, використовуючи погрози та тортури.

Слідство кваліфікує дії підозрюваного як воєнний злочин згідно з міжнародними нормами. Йому закидають свідоме порушення положень Женевської конвенції, які гарантують захист цивільним особам, зокрема представникам медіа. У разі доведення вини колишньому посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні. 8 серпня у столиці пройде церемонія прощання з нею.