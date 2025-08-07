08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07:43  07 августа
В Киеве из озера вытащили тело человека
21:20  06 августа
На Волыни водителю стало плохо за рулем, из-за чего авто вылетело в болото
07 августа 2025, 08:47

В Николаеве раздался взрыв

07 августа 2025, 08:47
Иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 7 августа, утром во время воздушной тревоги в Николаеве раздался взрыв

Об этом передает RegioNews со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича.

"Был слышен взрыв в Николаеве. Выясняем. Воздушная тревога продолжается", – говорится в сообщении.

Глава ОВА Виталий Ким предупреждал о движении цели на город.

Напомним, вечером 6 августа в Никополе враг открыл огонь из ствольной артиллерии по спасателям, прибывшим на место предыдущего обстрела. Погибли три человека, среди них – 23-летний спасатель.

Николаев взрыв война обстрелы
