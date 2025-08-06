В Україні кожен десятий постраждалий від мін — дитина

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Станом на серпень в Україні зафіксовано 1 265 випадків постраждалих цивільних осіб внаслідок підривів на мінах та інших вибухонебезпечних предметах, залишених після російського вторгнення

Про це повідомило Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, передає RegioNews.

Зазначається, що серед постраждалих — 127 дітей та 1 138 дорослих.

Найбільше підривів зафіксовано серед фермерів — 235 осіб, а також безробітних, пенсіонерів, водіїв і працівників критичної інфраструктури. Окрім того, серед учнів — 118 випадків.

Отримана інформація допомагає урядовим і гуманітарним організаціям координувати просвітницьку діяльність у небезпечних районах та надавати допомогу постраждалим.

Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження за фактами підривів, кваліфікуючи їх як порушення правил та звичаїв ведення війни з боку російських окупантів.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва виявили міну на дитячому майданчику. Під час обстеження встановили, що це муляж протипіхотної міни, виготовлений за допомогою 3D-принтера.

Раніше повідомлялося, що біля узбережжя Коблево на Миколаївщині сталася детонація морської міни. Інцидент зафіксували неподалік берегової лінії, вибух прогримів у воді.