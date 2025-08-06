13:34  06 серпня
Коли в Україні спаде спека – синоптик назвала точну дату
10:48  06 серпня
У мережу потрапило нове відео конфлікту мера Івано-Франківська з активістом
07:48  06 серпня
Зі ставку на Кіровоградщині дістали тіло 25-річного молодика
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2025, 15:45

В Україні кожен десятий постраждалий від мін — дитина

06 серпня 2025, 15:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на серпень в Україні зафіксовано 1 265 випадків постраждалих цивільних осіб внаслідок підривів на мінах та інших вибухонебезпечних предметах, залишених після російського вторгнення

Про це повідомило Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, передає RegioNews.

Зазначається, що серед постраждалих — 127 дітей та 1 138 дорослих.

Найбільше підривів зафіксовано серед фермерів — 235 осіб, а також безробітних, пенсіонерів, водіїв і працівників критичної інфраструктури. Окрім того, серед учнів — 118 випадків.

Отримана інформація допомагає урядовим і гуманітарним організаціям координувати просвітницьку діяльність у небезпечних районах та надавати допомогу постраждалим.

Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження за фактами підривів, кваліфікуючи їх як порушення правил та звичаїв ведення війни з боку російських окупантів.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва виявили міну на дитячому майданчику. Під час обстеження встановили, що це муляж протипіхотної міни, виготовлений за допомогою 3D-принтера.

Раніше повідомлялося, що біля узбережжя Коблево на Миколаївщині сталася детонація морської міни. Інцидент зафіксували неподалік берегової лінії, вибух прогримів у воді.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна російська армія війна міна вибухонебезпечні предмети діти школярі
Наслідки ворожого удару росіян по Запорізькому району – в ОВА показали фото
06 серпня 2025, 08:42
На Сумщині знешкодили російський дрон, що не вибухнув після падіння
06 серпня 2025, 07:59
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Бізнес на лінії фронту: підприємцям Харківщини обіцяють страхування
06 серпня 2025, 16:15
На Дніпропетровщині чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб вивезти двох чоловіків до Молдови
06 серпня 2025, 16:00
Смертельна ДТП на Київщині: мотоцикліст загинув на місці
06 серпня 2025, 15:58
На Харківщині ветерани з досвідом в ІТ можуть отримати до $20 тисяч для запуску стартапу
06 серпня 2025, 15:32
У Києві рятувальники дістали тіло загиблого з річки
06 серпня 2025, 15:31
Молоді підприємці Харківщини можуть отримати грант на підвищення кваліфікації
06 серпня 2025, 15:13
ДТП у Миколаєві: травмувалися чотири людини, один з водіїв втік
06 серпня 2025, 15:09
Кліщі атакують: новий випадок небезпечної хвороби на Волині
06 серпня 2025, 14:56
У Запоріжжі судитимуть службовця за розкрадання понад 750 тис. грн під час ремонту укриття
06 серпня 2025, 14:51
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »