фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Святошинском районе Киева правоохранители проверили подозрительный предмет, обнаруженный на детской площадке. Сообщение об опасной находке поступило от прохожих, которые заметили предмет, похожий на мину, и вызвали полицию.

Взрывотехники осматривают подозрительный предмет в Киеве

На место выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульные. При обследовании установили, что это муляж противопехотной мины, изготовленный с помощью 3D-принтера. Он не содержал взрывчатых веществ и не представлял реальной угрозы.

Предмет оказался муляжем мины, изготовленным на 3D-принтере

Правоохранители напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать полиции. Даже если найденная вещь окажется безопасной, только специалисты могут точно определить, представляет ли она опасность.

Ранее сообщалось, что 16 июля утром у побережья Коблево Николаевской области произошла детонация морской мины. Инцидент зафиксировали недалеко от береговой линии, взрыв прогремел в воде.