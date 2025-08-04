В Святошинском районе Киева обнаружили мину на детской площадке
В столице специалисты взрывотехнической службы проверили подозрительный предмет, обнаруженный на территории детской площадки
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
В Святошинском районе Киева правоохранители проверили подозрительный предмет, обнаруженный на детской площадке. Сообщение об опасной находке поступило от прохожих, которые заметили предмет, похожий на мину, и вызвали полицию.
На место выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульные. При обследовании установили, что это муляж противопехотной мины, изготовленный с помощью 3D-принтера. Он не содержал взрывчатых веществ и не представлял реальной угрозы.
Правоохранители напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать полиции. Даже если найденная вещь окажется безопасной, только специалисты могут точно определить, представляет ли она опасность.
Ранее сообщалось, что 16 июля утром у побережья Коблево Николаевской области произошла детонация морской мины. Инцидент зафиксировали недалеко от береговой линии, взрыв прогремел в воде.