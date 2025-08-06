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06 августа 2025, 08:42

Последствия вражеского удара россиян по Запорожскому району – в ОВА показали фото

06 августа 2025, 08:42
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Фото: ОВА
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В результате российского обстрела погибли два человека, еще 12 получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Чиновник обнародовал кадры последствий удара россиян по Запорожскому району:

Напомним, российская армия нанесла авиаудары по Запорожскому району под утро 6 августа. Погибли два человека, из 12 пострадавших пятерых госпитализировали в тяжелом и среднем состоянии.

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Запорожская область война обстрелы авиаудар погибшие пострадавшие
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