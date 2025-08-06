Фото: полиция

Взрывотехники осмотрели обломки беспилотника и обезвредили его фугасно-обломочную часть

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

На линию 102 поступило сообщение об обнаружении российского ударного беспилотника, который упал и не сдетонировал.

На место выехали взрывотехники. Они осмотрели обломки, обезвредили боевую часть фугасно-обломочного действия и вывезли ее для уничтожения путем подрыва.

Напомним, ранее в Сумском районе взрывотехники полиции осмотрели и изъяли российский дрон, который упал на частный дом и не сдетонировал.