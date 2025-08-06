Ексголову Державної судової адміністрації засудили до 3 років позбавлення волі

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Як зазначається, 6 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому керівнику Державної судової адміністрації України, згідно з яким визнала його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

"Обвинуваченому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки", - йдеться у повідомленні.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід власниці компаній-постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України. Відомо, що ціни були завищені на найбільш затребувані продукти, і занижені на менш затребувані.