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6 серпня в Україні Яблучний Спас. Аналітики розповіли, які ціни на фрукти в період святкування

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Найпопулярніший фрукт цього свята здешевшав. Яблук ранніх сортів стало більше, і завдяки цьому ціни впали. Відпускна вартість на ринку становить 55 – 65 гривень за кілограм.

Виноград також подорожчав: зі 175 – 250 до 160 – 220 гривень за кілограм. Що стосується ягід, то суниця подешевшала (140 – 220 гривень за кілограм), а малина подорожчала (зі 130 – 180 до 170 – 220 гривень за кілограм). Водночас діапазон "цінників" на ожину звузився: тепер ціна становить в середньому 180-230 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні подешевшав кавун. Станом на кінець липня в середньому ціни впали до 5-14 гривень за кілограм. Це на 36% нижче, аніж було минулого тижня. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціна впала на 28%.