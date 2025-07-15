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15 июля 2025, 04:50

В Украине стремительно меняется стоимость томатов

15 июля 2025, 04:50
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Иллюстративное фото
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В Украине ценники на помидоры резко изменили. Разница около 14%

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В Украине падают цены на томаты. Причиной стало то, что началась массовая уборка как тепличного томата, так и помидора из пленочных теплиц в южных областях страны.

В то же время, спрос на продукцию остается высоким, и предложения тоже становится больше.

Сейчас стоимость помидоров на рынке за последнюю неделю снизилась в среднем на 14%, и сегодня производители готовы отгружать имеющиеся объемы продукции за 40 – 55 гривен за килограмм (0,96 – 1,32 доллара за килограмм) в зависимости от качества и объема партии.

Напомним, в Украине начало дорожать сливочное масло. Это объясняют тем, что Европейский союз ввел квоту на импорт этого продукта.

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