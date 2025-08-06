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Одна банка консервації в Україні цьогоріч обійдеться приблизно в 100 гривень. Йдеться про популярні рецепти, якими користується більшість родин

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Для більш економного використання куплених продуктів варто закривати принаймні три дволітрові банки. Для того, щоб зробити таку консервацію з огірками треба використати:

4,5 кілограма огірків;

6 столових ложок солі;

трохи листя смородини й вишні, суцвіття кропу, листочки й корінь хрону;

50 грамів перцю чилі;

2,5 літри води (газованої);

100 грамів часнику.

Огірки в середньому коштують 42,87 гривні за кілограм. Пачка солі (один кілограм) коштуватиме в середньому 37,45 гривні. Пучок зелені можна придбати за 10-20 гривень. Перець коштуватиме приблизно 5 гривень.

Дві пляшки по 1,5 літра газованої води в супермаркеті в середньому коштуватимуть 33,40 гривні. 100 грамів молодого часнику коштуватимуть близько 16,20 гривні.

"3 дволітрові банки огірків за вартістю продуктів обійдуться приблизно у 300 – 305 гривень. Таким чином одна банка виходить у 100 гривень. Однак якщо процес масштабувати і використовувати воду з-під крана, то вартість банки має помітно впасти", - кажуть журналісти.

Нагадаємо, в Україні зміняться ціни на "борщовий набір". Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що на ринку овочів з року в рік спостерігається тенденція: якщо один з овочів у певному сезоні був дорогим, у наступному його ціна, як правило, знижується.