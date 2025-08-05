20:21  04 серпня
Стала відома причина пожежі у львівському готелі
17:11  04 серпня
Завтра в Україні очікується до +34, подекуди дощі з грозами
15:36  04 серпня
В Україні подешевшали молочні продукти
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2025, 03:55

В Україні продовжує дорожчати популярний овоч: експерти пояснили причини

05 серпня 2025, 03:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні популярний овоч стабільно дорожчає. Експерти пояснили, що саме впливає на цінники

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

В Україні продовжують дорожчати тепличні огірки. Аналітики зазначили, що попри підготовку до збору нового врожаю, зберігається великий попит. Це дозволяє продавцям утримувати відпускні ціни.

За минулий тиждень огірки в Україні в середньому подорожчали на 16%. Станом на 4 серпня в середньому тепличні комбінати пропонують до продажу цю продукцію в діапазоні 30-50 гривень за кілограм. При цьому попит залишається стабільним навіть попри подорожчання.

"Різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірка, що призвело до проблем із вибірками овочів, що вирощуються у відкритому ґрунті. Також до загального скорочення пропозиції огірків на внутрішньому ринку призвела спекотна та посушлива погода, яка мала місце у більшості регіонів України у другій половині липня поточного року", - пояснили аналітики.

Нагадаємо, в Україні зростає вартість часнику. Зараз його продають приблизно по 60-130 гривень за кілограм.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціна овочі
В Україні зміняться ціни на "борщовий набір": до чого готуватися
02 серпня 2025, 00:55
У Сумській області збудують велике овочесховище: чому це важливо
24 липня 2025, 01:20
В Україні знову змінилась вартість молодої картоплі: скільки тепер коштує кілограм
22 липня 2025, 01:20
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Відома ведуча виходить заміж за колишнього віцепрем'єр-міністра Розенка
05 серпня 2025, 04:15
Бізнес прокидається: в Україні відкрили понад тисячу нових магазинів з початку року
05 серпня 2025, 03:35
Після отруєння гостей Кацурін знову відкриває ресторан: що там змінилось
05 серпня 2025, 03:20
У Дніпрі до музею передали унікальний експонат "з дитинства"
05 серпня 2025, 02:45
Хотіла до бабусі: в Україну повернули 13-річну дівчинку з окупованої території
05 серпня 2025, 02:15
На Хмельниччині аграрії стали використовувати ШІ: яким чином
05 серпня 2025, 01:55
На Дніпропетровщині маленький хлопчик випав з вікна
05 серпня 2025, 01:30
Масова вирубка дерев на Запоріжжі: збитки понад 6 мільйонів гривень
05 серпня 2025, 00:55
На Харківщині підліток отримав термін за крадіжку велосипеда
04 серпня 2025, 23:30
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »