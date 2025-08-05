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В Україні популярний овоч стабільно дорожчає. Експерти пояснили, що саме впливає на цінники

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

В Україні продовжують дорожчати тепличні огірки. Аналітики зазначили, що попри підготовку до збору нового врожаю, зберігається великий попит. Це дозволяє продавцям утримувати відпускні ціни.

За минулий тиждень огірки в Україні в середньому подорожчали на 16%. Станом на 4 серпня в середньому тепличні комбінати пропонують до продажу цю продукцію в діапазоні 30-50 гривень за кілограм. При цьому попит залишається стабільним навіть попри подорожчання.

"Різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірка, що призвело до проблем із вибірками овочів, що вирощуються у відкритому ґрунті. Також до загального скорочення пропозиції огірків на внутрішньому ринку призвела спекотна та посушлива погода, яка мала місце у більшості регіонів України у другій половині липня поточного року", - пояснили аналітики.

Нагадаємо, в Україні зростає вартість часнику. Зараз його продають приблизно по 60-130 гривень за кілограм.