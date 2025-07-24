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24 июля 2025, 01:20

В Сумской области построят крупное овощехранилище: почему это важно

24 июля 2025, 01:20
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Фото из открытых источников
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В Сумской области будут строить большое овощехранилище. Это должно помочь, в частности, социальной сфере, не имеющей возможности оперативно получать овощи

Об этом сообщает agro-business, передает RegioNews.

В Сумской области фермерское хозяйство "Здорово-Смачно" вместе с департаментом агропромышленного развития области инициировало создание современного овощехранилища. Ожидается, что это будет хранилище в 1 тысячу тонн.

По словам основательницы хозяйства Инны Пащенко, в Сумской области нет подобных сооружений. Поэтому у заведений социальной сферы в Сумах и Конотопе проблемы с тем, что не могут быстро и в нужном количестве приобрести овощи.

"В частности, они сталкиваются с трудностями в логистике, что приводит к дефициту овощных продуктов на локальном рынке, особенно зимой и весной. Сейчас мы ищем инвесторов для реализации этого проекта", – рассказала Инна Пащенко.

Напомним, что в Украине именно из-за отсутствия условий хранения во время войны потеряно более 35% урожая. По словам министра аграрной политики Виталия Коваля, причина в том, что потеряно более 281 тысяч тонн одновременного хранения.

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