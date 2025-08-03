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В Херсоне местный житель погиб в результате утренней атаки россиян. Тело мужчины нашли на мосту

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

3 августа около 11:10 российские военные атаковали Херсон управляемыми авиабомбами. В результате обстрела врага на автомобильном мосту через годовую Конку нашли тело 67-летнего мужчины. Предварительно он находился на проезжей части моста в момент обстрела и погиб в результате взрыва.

"Прокуроры совместно со следователями документируют последствия очередных военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее россияне атаковали Николаевскую область. В результате обстрела врага повреждены частные жилые дома. Известно, что семь местных жителей пострадали.