На Сумщине российские военные атаковали автомобиль Укрпочты, есть раненые

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В Сумской области российский дрон атаковал автомобиль Укрпочты в одном из сел Николаевской сельской общины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

"В Сумском районе во вражеский удар попал автомобиль Укрпочты. Пострадали водитель и работница. Они самостоятельно доехали в больницу – сейчас их обследуют медики", - сообщил он.

По словам Григорова, россияне атаковали автомобиль около часа назад в одном из сел Николаевской сельской общины.

Напомним, 28 июля россияне ударили по Сумщине беспилотниками. В результате вражеской атаки был разрушен магазин.