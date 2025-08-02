09:53  02 августа
Россияне ударили по центру Славянска
09:20  02 августа
В Киеве в День траура устроили громкую вечеринку в гей-клубе
08:59  02 августа
В Виннице из-за ТЦК произошли массовые стычки
UA | RU
UA | RU
02 августа 2025, 11:10

На Сумщине российские военные атаковали автомобиль Укрпочты, есть раненые

02 августа 2025, 11:10
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Сумской области российский дрон атаковал автомобиль Укрпочты в одном из сел Николаевской сельской общины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

"В Сумском районе во вражеский удар попал автомобиль Укрпочты. Пострадали водитель и работница. Они самостоятельно доехали в больницу – сейчас их обследуют медики", - сообщил он.

По словам Григорова, россияне атаковали автомобиль около часа назад в одном из сел Николаевской сельской общины.

Напомним, 28 июля россияне ударили по Сумщине беспилотниками. В результате вражеской атаки был разрушен магазин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская ГВА Сумская область Григоров Олег Алексеевич атака авто война
Россия ударила по энергетике Сумщины: часть района без света
01 августа 2025, 17:50
Готовила прорыв российских ДРГ в направлении Сум: задержана бывшая медсестра
01 августа 2025, 13:25
Экологический ущерб Сумщины в результате достигли более 15 млрд грн
01 августа 2025, 08:12
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Россияне атаковали Дружковку дронами, город в дыму
02 августа 2025, 10:49
В Киеве полиция возбудила уголовное дело из-за скандальной вечеринки в День траура
02 августа 2025, 10:29
Россияне ударили по центру Славянска
02 августа 2025, 09:53
В Киеве в День траура устроили громкую вечеринку в гей-клубе
02 августа 2025, 09:20
В Виннице из-за ТЦК произошли массовые стычки
02 августа 2025, 08:59
Скандальная блогерша Алхим уехала жить за границу
02 августа 2025, 01:55
США разворачивают ядерные подлодки из-за угроз РФ - Трамп
02 августа 2025, 01:35
В Украине изменятся цены на "борщовый набор": к чему готовиться
02 августа 2025, 00:55
Цены на живых свиней растут
02 августа 2025, 00:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »