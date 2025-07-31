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В столице в результате российской атаки погиб лейтенант полиции. В МВД выразили соболезнования родным и близким

Об этом сообщает МВД Украины, передает RegioNews.

В ходе российской атаки в Святошинском районе столицы погибла Лилия Степанчук. Она была старшим лейтенантом полиции.

Лилия Степанчук работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона №1 полка №2 (по обслуживанию левого берега) управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции. Работала правоохранителем она с 2017 года.

"Спасатели деблокировали тело полицейского из-под завалов во время аварийно-спасательных работ", - сообщили в МВД.

Напомним, в Киеве продолжаются спасательные работы после атаки россиян Также городской голова Виталий Кличко сообщил, что 1 августа в столице объявлен Днем траура.