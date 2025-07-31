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31 июля 2025, 19:15

"Хочу обогнать брата в медалях": в Киеве во время ракетной атаки погиб 6-летний Матвей, занимавшийся каратэ

31 июля 2025, 19:15
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фото: Украинская Федерация каратэ
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Во время очередной массированной ракетной атаки погиб шестилетний Матвей Марченко – воспитанник столичного клуба каратэ "Сен-Бин"

Об этом сообщает Украинская Федерация Карате, передает RegioNews.

Ракета попала в девятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов. Семья мальчика осталась без крова. Всего в результате обстрела погибли шесть человек, более 80 получили ранения.

Матвей был самым младшим в семье, имел двух старших братьев – Михаила и Льва, которые также занимаются карате.

"За последние полгода он как будто повзрослел и начал работать на результат. Как-то подошел и сказал: "Игорь Анатольевич, хочу всех побить и обогнать брата Льва в медалях"".

Украинская федерация каратэ, клуб "Сен-Бин" и спортивное сообщество страны выразили искренние соболезнования родным мальчика.

Напомним об ударе по Каменскому: мужчина погибшей беременной женщины рассказал, о каком будущем она мечтала. В результате российского удара 29 июля в Каменском погибла беременная женщина. Ей было всего 23 года.

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