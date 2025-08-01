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01 августа 2025, 15:13

В Днепре объявили День траура в поддержку Киева после ракетного удара РФ

01 августа 2025, 15:13
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фото: иллюстративное
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Днепр присоединяется к общенациональной скорби из-за жертв в результате ракетных обстрелов Киева

Об этом идет речь в публикации мэра города Днепра Бориса Филатова, передает RegioNews.

В Днепре сегодня объявили День траура в связи с массированной атакой на Киев, унесшей жизни мирных жителей.

Глава города отметил, что город присоединяется к скорби киевлян.

"Сегодня в Днепре объявлен день траура. Город присоединяется к скорби киевлян, которые вчера подверглись очередной жестокой и циничной атаке со стороны россии", - написал он.

По его словам, соответствующее распоряжение уже подписано. Филатов напомнил, что в результате обстрела в столице погиб 31 человек, в том числе дети.

Напомним, ночная атака на Киев унесла жизни 31 человека: самому младшему ребенку было два года. Самая сложная ситуация – в Святошинском районе столицы, где до сих пор достают тела погибших из-под завалов.

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