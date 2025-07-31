Повістки відтепер надсилатимуть поштою, а відмова від отримання листа вважатиметься ухиленням від мобілізації

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Військовозобов'язані українців, які пройшли ВЛК і не мають права на відстрочку, відтепер можуть отримати мобілізаційне розпорядження через "Укрпошту" цінним листом

Про це йдеться в постанові Кабміну №916 від 30 липня 2025 року, передає RegioNews.

За новими правилами, бойові повістки на відправлення до війська тепер можуть надсилатися цінним листом. Зміна стосується осіб, які:

щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК);

мають чинний висновок ВЛК, але не мають чинної відстрочки.

Якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна — слід очікувати повістку поштою.

Розпорядження надсилатимуть як цінний лист через Укрпошту. Це означає, що вручення документів фіксуватиметься офіційно, а уникнення отримання листа може трактуватись як ухилення.

Раніше новий міністр оборони України Денис Шмигаль висловився щодо мобілізації. На його думку, все відбувається на 90% добровільно і згідно з планом.