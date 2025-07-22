В ВСУ объяснили, зачем ТЦК ходят по концертам и выставкам

иллюстративное фото: из открытых источников

Работники ТЦК посещают массовые мероприятия, чтобы привлечь как можно больше людей в армию

Об этом заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ Игорь Швайка, сообщает RegioNews со ссылкой на День.LIVE.

"Нам нужно туда прийти, здесь проагитировать, раздаточный материал сделать, провести викторину, по тактической медицине провести занятия", - рассказал он.

По его словам, центры рекрутинга работают исходя на массовые мероприятия - музыкальные фестивали, бизнес-выставки и т.д.

"Это также мобильная работа, потому что рекрутер или работник ТЦК он выходит, чтобы привлекать больше людей", - сообщил Швайка.

Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 5 ноября.