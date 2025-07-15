10:10  15 июля
В Ивано-Франковске умер пациент с лептоспирозом
09:42  15 июля
В Киеве женщина на первом свидании похитила у мужчины почти $50 тысяч
05:40  15 июля
В Белой Церкви в реке Рось утонул человек
UA | RU
UA | RU
15 июля 2025, 14:18

Разоблачена масштабная схема фальсификации пестицидов из Китая на 100 миллионов

15 июля 2025, 14:18
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Национальная полиция Украины сообщила о разоблачении масштабной преступной схемы по фальсификации сельскохозяйственной продукции, действовавшей на территории не менее 12 областей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, к преступной деятельности причастны более 20 граждан Украины. Они действовали в составе восьми взаимосвязанных группировок, организовавших подпольное производство пестицидов в промышленных масштабах.

Сырье для производства продукции завозили из Китая. Она содержала опасные вещества, в том числе сильнодействующие и ядовитые компоненты. Участники схемы изготовляли контрафактные средства защиты растений, после чего маркировали этикетками с логотипами известных агрохимических брендов из США и стран Европы. Для имитации оригинальной упаковки в Киевской и Одесской областях действовали два специальных цеха, где изготавливали голограммы, инструкции и другую полиграфическую продукцию.

Фальсификация с/х продукцииФальсификация с/х продукцииФальсификация с/х продукцииФальсификация с/х продукцииФальсификация с/х продукцииФальсификация с/х продукцииФальсификация с/х продукцииФальсификация с/х продукцииФальсификация с/х продукции

Реализация поддельной продукции осуществлялась через онлайн-площадки и курьерские службы доставки. Фальсификат попадал не только к украинским фермерам, но и экспортировался в страны Евросоюза.

По результатам спецоперации полицейские провели 89 обысков, в результате которых изъяли контрафактную продукцию ориентировочной стоимостью около 100 миллионов гривен. Расследование продолжается, устанавливаются все участники схемы и каналы сбыта.

Ранее сообщалось, что в Киевской области продавали фальсифицированный алкоголь под видом элитных брендов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
фальсификат продукция контрафакт сельское хозяйство Украина Китай агробизнес производство
Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября
15 июля 2025, 13:59
Почти 5 миллионов фальшивых акцизов: на Харьковищине разоблачили подпольное производство
15 июля 2025, 08:44
Будет поставка оружия для защиты наших людей: Зеленский поговорил с генсеком НАТО
15 июля 2025, 01:50
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Самаре маршрутка перевернулась после столкновения - в результате ДТП пострадали 4 человека
15 июля 2025, 15:53
В Днепре будут судить адвоката, который за 12 000 долларов обещал помочь избежать мобилизации
15 июля 2025, 15:52
Реванш Усика и Дюбуа: какой гонорар получат боксеры
15 июля 2025, 15:45
В Тернополе двери автобуса зажали и сломали пассажирке ногу
15 июля 2025, 15:35
В Ивано-Франковске мужчина заказал убийство бывшей за 2 тыс долл.
15 июля 2025, 15:23
В центре Тернополя водитель авто сбил велосипедиста
15 июля 2025, 15:22
Массовое отравление детей, ехавших из Закарпатья в Винницу: медики назвали причину
15 июля 2025, 15:15
Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине
15 июля 2025, 15:14
В Самаре будут судить мужчин, которые подожгли авто военного Mitsubishi L200 за 1 тыс долл.
15 июля 2025, 15:04
На Одещине чиновница предложила подделать пенсионные документы за взятку
15 июля 2025, 14:54
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »