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Национальная полиция Украины сообщила о разоблачении масштабной преступной схемы по фальсификации сельскохозяйственной продукции, действовавшей на территории не менее 12 областей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, к преступной деятельности причастны более 20 граждан Украины. Они действовали в составе восьми взаимосвязанных группировок, организовавших подпольное производство пестицидов в промышленных масштабах.

Сырье для производства продукции завозили из Китая. Она содержала опасные вещества, в том числе сильнодействующие и ядовитые компоненты. Участники схемы изготовляли контрафактные средства защиты растений, после чего маркировали этикетками с логотипами известных агрохимических брендов из США и стран Европы. Для имитации оригинальной упаковки в Киевской и Одесской областях действовали два специальных цеха, где изготавливали голограммы, инструкции и другую полиграфическую продукцию.

Реализация поддельной продукции осуществлялась через онлайн-площадки и курьерские службы доставки. Фальсификат попадал не только к украинским фермерам, но и экспортировался в страны Евросоюза.

По результатам спецоперации полицейские провели 89 обысков, в результате которых изъяли контрафактную продукцию ориентировочной стоимостью около 100 миллионов гривен. Расследование продолжается, устанавливаются все участники схемы и каналы сбыта.

Ранее сообщалось, что в Киевской области продавали фальсифицированный алкоголь под видом элитных брендов.