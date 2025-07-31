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31 июля 2025, 14:49

Дело о нападении на Юрия Макарова закрыли - сам нанес себе травмы

31 июля 2025, 14:49
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фото: stv.detector.media
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Полиция Киева завершила расследование телесных повреждений, полученных журналистом Юрием Макаровым

Об этом сообщает BBC News, передает RegioNews.

Согласно выводам экспертов, в момент инцидента рядом с ним не было посторонних, а травмы он нанес себе самостоятельно.

16 апреля полиция получила сообщение о ножевом ранении возле жилого комплекса в Соломенском районе столицы.

В ходе следствия правоохранители проработали записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и провели следственный эксперимент. Результаты показали, что посторонних рядом с потерпевшим не было. Изъятые нож и чехол прошли экспертизу, по результатам которой ДНК на орудии принадлежит только Макарову. Это указывает на самостоятельное нанесение травм.

Журналист также прошел судебно психологическую и психиатрическую экспертизу. Вывод специалистов – в момент нанесения ранений он находился в "острой реакции на стресс, что могло влиять на его действия". Макаров признал результаты экспертизы. После выяснения всех обстоятельств уголовное производство было закрыто.

"Общественное", где Макаров работает исполнительным продюсером, поблагодарило полицию за тщательную работу. Медиакорпорация подчеркнула, что Юрий сотрудничал со следствием и прошел лечение. Его физическое и психологическое состояние было усложнено войной и ее последствиями.

Стоит отметить, что на следующий день после инцидента журналист дал комментарии из больницы, где с иронией описал две версии возможного нападения – хулиганскую провокацию или наличие его фамилии в российском "расстрельном списке" журналистов.

Напомним, в июне 2018 года интернет-издание "Страна.ua" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которым якобы грозит смертельная опасность от киллеров по данным украинских спецслужб.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила BBC подлинность списка.

Юрий Макаров – известный украинский журналист и телеведущий, начавший свою карьеру в 90-х на канале 1+1. Он возглавлял журнал "Украинская неделя", работал на Общественном телевидении и является автором ряда книг. Макаров – одна из ярких фигур украинской журналистики, чьи работы повлияли на формирование современного медиапространства страны.

Ранее сообщалось о нападении на журналиста Макарова: полиция активно работает над версиями. После этого Владимир Зеленский назвал версии о мотивах нападения на журналиста Макарова в Киеве.

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