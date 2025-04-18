Нападение на журналиста Макарова: полиция активно работает над версиями

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Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова министра внутренних дел Игоря Клименко во время часа вопросов правительству в ВР, передает RegioNews.

"На данный момент мы еще опрашиваем свидетелей, анализируем записи с камер видеонаблюдения, работаем с соответствующими службами, которые могут дать новую информацию об обстоятельствах преступления. Прошло всего полтора дня, поэтому мы продолжаем работать над рабочими версиями, которые были озвучены ранее. Ожидаем выводов экспертизы сегодня", — отметил министр.

Клименко выразил надежду, что уже в ближайшие дни полиция сможет предоставить больше информации о расследовании.

Напомним, 17 апреля СМИ сообщили о нападении на журналиста Юрия Макарова. Сейчас он находится в больнице. Журналист получил два ранения – одно по руке, а другое в туловище. Известно также, что Макаров уже дал первые показания правоохранителям.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на журналиста. Он рассказал, какие версии сейчас рассматривают правоохранители.