Нападение на журналиста Макарова: полиция активно работает над версиями
Правоохранители продолжают расследовать нападение на журналиста Юрия Макарова
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова министра внутренних дел Игоря Клименко во время часа вопросов правительству в ВР, передает RegioNews.
"На данный момент мы еще опрашиваем свидетелей, анализируем записи с камер видеонаблюдения, работаем с соответствующими службами, которые могут дать новую информацию об обстоятельствах преступления. Прошло всего полтора дня, поэтому мы продолжаем работать над рабочими версиями, которые были озвучены ранее. Ожидаем выводов экспертизы сегодня", — отметил министр.
Клименко выразил надежду, что уже в ближайшие дни полиция сможет предоставить больше информации о расследовании.
Напомним, 17 апреля СМИ сообщили о нападении на журналиста Юрия Макарова. Сейчас он находится в больнице. Журналист получил два ранения – одно по руке, а другое в туловище. Известно также, что Макаров уже дал первые показания правоохранителям.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на журналиста. Он рассказал, какие версии сейчас рассматривают правоохранители.