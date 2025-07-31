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31 липня 2025, 14:49

Справу про напад на Юрія Макарова закрили - сам собі завдав травм

31 липня 2025, 14:49
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фото: stv.detector.media
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Поліція Києва завершила розслідування щодо тілесних ушкоджень, отриманих журналістом Юрієм Макаровим

Про це повідомляє BBC News, передає RegioNews.

За висновками експертів, в момент інциденту поруч із ним не було сторонніх осіб, а травми він завдав собі самостійно.

16 квітня поліція отримала повідомлення про ножове поранення біля житлового комплексу в Солом’янському районі столиці. За словами Макарова, його нібито атакував невідомий, який завдав удару ножем у ребро і поранення руки. Чоловіка госпіталізували, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Під час слідства правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження, опитали свідків та провели слідчий експеримент. Результати показали, що сторонніх поруч із потерпілим не було. Вилучені ніж та чохол пройшли експертизу, за результатами якої ДНК на знарядді належить лише Макарову. Це вказує на самостійне нанесення травм.

Журналіст також пройшов судово-психологічну і психіатричну експертизу. Висновок фахівців – у момент нанесення поранень він перебував у "гострій реакції на стрес, що могло впливати на його дії". Макаров визнав результати експертизи. Після з’ясування всіх обставин кримінальне провадження закрили.

"Суспільне", де Макаров працює виконавчим продюсером, подякувало поліції за ретельну роботу. Медіакорпорація наголосила, що Юрій співпрацював зі слідством і пройшов лікування. Його фізичний і психологічний стан було ускладнено війною та її наслідками.

Слід зазначити, що на наступний день після інциденту журналіст дав коментарі з лікарні, де з іронією описав дві версії можливого нападу – хуліганську провокацію або наявність його прізвища у російському "розстрільному списку" журналістів.

Нагадаємо, у червні 2018 року інтернет-видання "Страна.ua" оприлюднило список із 47 журналістів і блогерів, яким нібито загрожує смертельна небезпека від кілерів за даними українських спецслужб.

Згодом Служба безпеки України підтвердила BBC автентичність списку.

Юрій Макаров – відомий український журналіст і телеведучий, який почав свою кар’єру у 90-х на каналі 1+1. Він очолював журнал "Український тиждень", працював на Суспільному телебаченні та є автором низки книг. Макаров – одна з яскравих фігур української журналістики, чиї роботи вплинули на формування сучасного медіапростору країни.

Раніше повідомлялося про напад на журналіста Макарова: поліція активно працює над версіями. Після цього Володимир Зеленський назвав версії про мотиви нападу на журналіста Макарова в Києві.

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