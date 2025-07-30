Украину атакуют вражеские дроны: откуда летят
Россияне 30 июля вечером запустили по Украине ударные беспилотники. Их зафиксировали в нескольких регионах.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По состоянию на 20:00 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.
По данным Воздушных сил:
- группа дронов в Харьковской области летит курсом на юг/запад;
- группа дронов в Черниговской области летит курсом на юг;
- группа дронов в Сумской области летит курсом на юг;
- группа дронов на севере Полтавской области летит в южном направлении;
- группа дронов в Херсонской области летит курсом на запад.
Напомним, в ночь на среду, 30 июля, Украина снова оказалась под массированной воздушной атакой со стороны. Враг применил ударные дроны типа "Shahed" и ракеты.
За сутки украинские воины ликвидировали около 900 оккупантов, — ГенштабВсе новости »
30 июля 2025, 11:55Ночью ПВО приземлила более 50 российских "шахедов" и БпЛА-имитаторов
30 июля 2025, 09:55Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 29 июля
29 июля 2025, 11:20
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
В Киеве мужчина за $7000 обещал "откосить" мобилизованного - его задержали
30 июля 2025, 20:41В Кривом Роге подростки умышленно ломали электросамокаты: видео попало в сеть
30 июля 2025, 20:25Более 85 тысяч сигарет: в Харьковской области раскрыли подпольное производство
30 июля 2025, 20:04Сырский предлагает учить будущих бойцов под землей
30 июля 2025, 19:59В Днепре задержали мужчину, который занимался постом в прокуратуре
30 июля 2025, 19:55В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату после ссоры возле магазина
30 июля 2025, 19:34В Николаевской области в результате российских обстрелов поврежден газопровод
30 июля 2025, 19:17Враг обстрелял два района Днепропетровской области: опубликованы кадры с места
30 июля 2025, 18:51Украинцев предупредили об ограничениях на границе с Польшей
30 июля 2025, 18:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны