Украину атакуют вражеские дроны: откуда летят

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Россияне 30 июля вечером запустили по Украине ударные беспилотники. Их зафиксировали в нескольких регионах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 20:00 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.

По данным Воздушных сил:

группа дронов в Харьковской области летит курсом на юг/запад;

группа дронов в Черниговской области летит курсом на юг;

группа дронов в Сумской области летит курсом на юг;

группа дронов на севере Полтавской области летит в южном направлении;

группа дронов в Херсонской области летит курсом на запад.

Напомним, в ночь на среду, 30 июля, Украина снова оказалась под массированной воздушной атакой со стороны. Враг применил ударные дроны типа "Shahed" и ракеты.