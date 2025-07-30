За сутки украинские воины ликвидировали около 900 оккупантов, — Генштаб

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Вчера Силы обороны ликвидировали 890 военных РФ. Кроме того, украинские защитники уничтожили 100 вражеских дронов, а также десятки единиц техники и вооружения оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 052 190 военных.