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30 июля 2025, 09:55

Ночью ПВО приземлила более 50 российских "шахедов" и БпЛА-имитаторов

30 июля 2025, 09:55
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 30 июля РФ запустила по Украине 78 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 51 дрон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Орел, Курск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма. Также во время ночной атаки враг применил до восьми реактивных БпЛА на северном направлении.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БпЛА на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 27 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью армия РФ атаковала вокзал в Павлограде Днепропетровской области. Поезда курсируют по измененному маршруту.

Защитники неба сбили 24 вражеских дрона в области.

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