Україну атакують ворожі дрони: звідки летять

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни 30 липня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. Їх зафіксували у кількох регіонах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 20:00 повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

За даними Повітряних сил:

група дронів у Харківській області летить курсом на південь/захід;

група дронів у Чернігівській області летить курсом на південь;

група дронів у Сумській області летить курсом на південь;

група дронів на півночі Полтавської області летить у південному напрямку;

група дронів у Херсонській області летить курсом на захід.

Нагадаємо, у ніч на середу, 30 липня, Україна знову опинилася під масованою повітряною атакою з боку. Ворог застосував ударні дрони типу "Shahed" і ракети.