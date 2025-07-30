Україну атакують ворожі дрони: звідки летять
Росіяни 30 липня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. Їх зафіксували у кількох регіонах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Станом на 20:00 повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.
За даними Повітряних сил:
- група дронів у Харківській області летить курсом на південь/захід;
- група дронів у Чернігівській області летить курсом на південь;
- група дронів у Сумській області летить курсом на південь;
- група дронів на півночі Полтавської області летить у південному напрямку;
- група дронів у Херсонській області летить курсом на захід.
Нагадаємо, у ніч на середу, 30 липня, Україна знову опинилася під масованою повітряною атакою з боку. Ворог застосував ударні дрони типу "Shahed" і ракети.
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