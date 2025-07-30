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30 липня 2025, 20:44

Україну атакують ворожі дрони: звідки летять

30 липня 2025, 20:44
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Росіяни 30 липня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. Їх зафіксували у кількох регіонах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 20:00 повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

За даними Повітряних сил:

  • група дронів у Харківській області летить курсом на південь/захід;
  • група дронів у Чернігівській області летить курсом на південь;
  • група дронів у Сумській області летить курсом на південь;
  • група дронів на півночі Полтавської області летить у південному напрямку;
  • група дронів у Херсонській області летить курсом на захід.

Нагадаємо, у ніч на середу, 30 липня, Україна знову опинилася під масованою повітряною атакою з боку. Ворог застосував ударні дрони типу "Shahed" і ракети.

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атака дрон повітряна тривога Повітряні сили Україна РФ
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