Росія масово використовує хімічну зброю проти ЗСУ: відомо про понад 10 тисяч випадків

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Служба безпеки продовжує документувати масове застосування російськими окупаційними військами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони України. Йдеться, зокрема, про аерозольні гранати "К-51", "РГР" та "РГ-Во", споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон). Також зафіксовані випадки застосування окупантами ампул з отруйною речовиною – хлорпікрином

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У відомстві зазначають, що використання таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року.

За даними слідства, найчастіше російські війська скидають хімічні боєприпаси з FPV-дронів на позиції українських військових. Після вибуху отруйні речовини вражають слизові оболонки — передусім очі та дихальні шляхи.

Таким чином противник намагається змусити захисників залишити окопи та бліндажі, щоб потрапити під прицільний вогонь.

Найбільша кількість випадків застосування такої зброї зафіксована на східному фронті, а також під час ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Для документування цих злочинів та притягнення винних до відповідальності СБУ розслідує кримінальні провадження і залучає профільні міжнародні організації. Частину речових доказів передано через МЗС до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі.

За результатами досліджень ОЗХЗ опублікувала три звіти, що підтверджують систематичне застосування РФ хімічних засобів ведення війни проти України.

У відповідь Рада ЄС запровадила санкції проти підрозділів ЗС РФ, причетних до розробки та використання хімічної зброї, зокрема військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також 27-го наукового центру та 33-го Центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ.

У грудні 2024 року СБУ повідомила про заочну підозру генералу Ігорю Кіріллову – начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, якого вважають відповідальним за масове застосування хімічної зброї проти українських військ.

Нагадаємо, у березні 2025 року підрозділи радіаційної, хімічної і бактеріологічної розвідки Сил підтримки зафіксували 767 випадків застосування РФ боєприпасів, що містять небезпечні сполуки

Раніше повідомлялося, що РФ активно застосовує хімічну зброю проти ЗСУ на Бахмутському напрямку.