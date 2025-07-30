В Харьковской области пограничники уничтожили технику и позиции россиян

фото: ГПСУ

Пограничники бригады "Гарт" уничтожили технику и позиции врага в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники обнаруживают как движимые, так и замаскированные неподвижные цели, передают координаты минометным расчетам и ударным группам БпЛА, а четко выполняют свою работу.

Во время одной из операций были уничтожены мотоцикл, 2 автомобиля, точка запуска вражеских беспилотников и 5 окупантов.

Напомним, в Харьковской области зафиксировали новое продвижение врага. В частности, 25 июля было зафиксировано продвижение российских подразделений в районах Мирного и Купянска.