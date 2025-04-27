В марте Россия более 750 раз применила на фронте химическое оружие

фото: Министерство обороны Украины

Только в марте 2025 г. подразделения радиационной, химической и бактериологической разведки Сил поддержки зафиксировали 767 случаев применения РФ боеприпасов, содержащих опасные соединения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В общей сложности, по данным Генерального штаба ВСУ, зафиксировано более 7,5 тысячи таких преступлений.

"С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер, они игнорируют нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении. В общем, с тех пор зафиксировано 7 730 таких преступлений", - отметил заместитель начальника управления Валерий Вебер.

Ранее сообщалось, что РФ активно применяет химическое оружие против ВСУ на Бахмутском направлении.