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В марте Россия более 750 раз применила на фронте химическое оружие
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27 апреля 2025, 17:40

В марте Россия более 750 раз применила на фронте химическое оружие

27 апреля 2025, 17:40
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фото: Министерство обороны Украины
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Только в марте 2025 г. подразделения радиационной, химической и бактериологической разведки Сил поддержки зафиксировали 767 случаев применения РФ боеприпасов, содержащих опасные соединения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В общей сложности, по данным Генерального штаба ВСУ, зафиксировано более 7,5 тысячи таких преступлений.

"С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер, они игнорируют нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении. В общем, с тех пор зафиксировано 7 730 таких преступлений", - отметил заместитель начальника управления Валерий Вебер.

Ранее сообщалось, что РФ активно применяет химическое оружие против ВСУ на Бахмутском направлении.

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