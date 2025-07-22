Свириденко прокомментировала масштабы коррупции в Украине

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Проблема коррупции преувеличена в украинском обществе и в отдельных социальных группах

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg, передает RegioNews.

Ссылаясь на данные социологического исследования, она сообщила, что большинство украинцев считают коррупцию широко распространенной, но на самом деле мало людей сталкивались с ней на практике.

"Если быть откровенной, внутри украинского общества и отдельных социальных групп эта проблема преувеличивается и чрезмерно раздувается", - заявила Свириденко.

Напомним, по данным опроса КМИС, украинцы считают коррупцию второй серьезнейшей проблемой после войны (92%).

Как сообщалось, новое украинское правительство провело первое заседание.