Свириденко прокомментировала масштабы коррупции в Украине
Проблема коррупции преувеличена в украинском обществе и в отдельных социальных группах
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg, передает RegioNews.
Ссылаясь на данные социологического исследования, она сообщила, что большинство украинцев считают коррупцию широко распространенной, но на самом деле мало людей сталкивались с ней на практике.
"Если быть откровенной, внутри украинского общества и отдельных социальных групп эта проблема преувеличивается и чрезмерно раздувается", - заявила Свириденко.
Напомним, по данным опроса КМИС, украинцы считают коррупцию второй серьезнейшей проблемой после войны (92%).
Как сообщалось, новое украинское правительство провело первое заседание.
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