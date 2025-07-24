Залужный заявил, что война в Украине может продолжаться до 2034 года
Эксочельщик ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный считает, что война РФ против Украины может продолжаться до 2034 года
Как передает RegioNews, об этом он сказал в интервью LB.ua.
"Украина вступила в новую фазу войны и если не позаботимся о долгосрочной защите, вооруженное противостояние может затянуться еще на десятилетие.
Он также добавил, что армия РФ также изменила подходы к ведению боевых действий, используя тактику обескровливания ВСУ и гражданского населения.
Ранее Залужный обратился к украинцам и заявил, что "умереть за Украину этого мало".
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