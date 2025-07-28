11:49  28 июля
В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца
09:40  28 июля
В Одессе загорелся торговый центр
05:05  28 июля
В Чернигове на глазах у матери утонул 3-летний ребенок
UA | RU
UA | RU
28 июля 2025, 14:03

Масштабная операция: в Украине разоблачили 15 дельцов, торговавших "трофейным" оружием

28 июля 2025, 14:03
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов на территории Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По результатам комплексных мероприятий в Киеве, Черновцах, Херсонской, Ивано-Франковской и Черниговской областях задержаны 15 человек, причастных к преступным сделкам.

Среди изъятого у фигурантов – арсеналы российских гранатометов, снайперских винтовок, автоматов Калашникова и более 9 кг взрывчатки.

Так, в Киеве разоблачили трех "коллекционеров" оружия, которые вывозили вооружение из фронтовых районов для последующей продажи в столице. Оружие они прятали в квартирах и арендованном гаражном боксе.

В Черновцах задержаны трое участников организованной группировки, которые пытались обогатиться продажей ручного противотанкового гранатомета и 35 тротиловых шашек с подрывниками.

В Херсонской области разоблачен ранее судимый житель Бериславского района, организовавший подпольный схрон с оружием в подвале собственного дома.

На Прикарпатье задержаны дельцы, которые искали уголовников для реализации тридцати осколочных гранат.

В Чернигове правоохранители задержали пятерых человек, среди них – рецидивиста, который привлек сообщников для продажи оружия, вывозимого из районов боевых действий.

Всем задержанным сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения.

Напомним, на Львовщине задержали мужчину, который торговал оружием через интернет. Правоохранители задокументировали продажу более 150 патронов калибра 9 мм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Нацполиция продажа оружие Боеприпасы трофейное оружие
Шпионил на границе: на Волыни задержали агента белорусского КГБ
28 июля 2025, 10:55
Сливал позиции армии и продавал гранаты: пограничника из Сумщины приговорили к 5 годам
25 июля 2025, 07:31
В Николаеве задержали агентов ФСБ, готовивших двойной теракт возле областного ТЦК
24 июля 2025, 10:15
Все новости »
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
В Ровенской области будут судить женщину, которая помогала военным "отсидеться в тылу"
28 июля 2025, 15:25
В Днепре воссоздадут соборную мечеть, разрушенную почти 100 лет назад
28 июля 2025, 15:17
Одна из киевских улиц превратилась в реку из-за сильного ливня - видео
28 июля 2025, 15:04
Армия РФ обстреляла реактивными снарядами Константиновку в Донецкой области: фото с места происшествия
28 июля 2025, 14:59
УГКЦ высказалась против ограничения независимости НАБУ и САП
28 июля 2025, 14:57
Более 70 гранат и оружие на 700 тысяч: в Ивано-Франковской области задержали торговцев нелегальным оружием
28 июля 2025, 14:49
Организовал подпольное онлайн-казино: в Одессе мужчина получил 5 лет тюрьмы
28 июля 2025, 14:21
В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет +36
28 июля 2025, 14:12
Харьковщина - среди лидеров по привлечению грантов на открытие бизнеса в общинах
28 июля 2025, 13:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »