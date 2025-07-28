Масштабная операция: в Украине разоблачили 15 дельцов, торговавших "трофейным" оружием

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Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов на территории Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По результатам комплексных мероприятий в Киеве, Черновцах, Херсонской, Ивано-Франковской и Черниговской областях задержаны 15 человек, причастных к преступным сделкам.

Среди изъятого у фигурантов – арсеналы российских гранатометов, снайперских винтовок, автоматов Калашникова и более 9 кг взрывчатки.

Так, в Киеве разоблачили трех "коллекционеров" оружия, которые вывозили вооружение из фронтовых районов для последующей продажи в столице. Оружие они прятали в квартирах и арендованном гаражном боксе.

В Черновцах задержаны трое участников организованной группировки, которые пытались обогатиться продажей ручного противотанкового гранатомета и 35 тротиловых шашек с подрывниками.

В Херсонской области разоблачен ранее судимый житель Бериславского района, организовавший подпольный схрон с оружием в подвале собственного дома.

На Прикарпатье задержаны дельцы, которые искали уголовников для реализации тридцати осколочных гранат.

В Чернигове правоохранители задержали пятерых человек, среди них – рецидивиста, который привлек сообщников для продажи оружия, вывозимого из районов боевых действий.

Всем задержанным сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения.

Напомним, на Львовщине задержали мужчину, который торговал оружием через интернет. Правоохранители задокументировали продажу более 150 патронов калибра 9 мм.