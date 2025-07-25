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25 июля 2025, 07:31

Сливал позиции армии и продавал гранаты: пограничника из Сумщины приговорили к 5 годам

25 июля 2025, 07:31
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фото: ДБР
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Глуховский горрайонный суд Сумской области признал виновным пограничника, который передавал посторонним информацию о расположении украинских военных подразделений и занимался незаконным сбытом боеприпасов

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

Следствие установило, что военнослужащий предоставлял заказчикам маршруты патрулирования пограничников, позиции ВСУ, "безопасные" пути пересечения границы и даже рекомендовал использовать дроны для разведки. В случае нештатных ситуаций он снабжал клиентов паролями для идентификации перед военными.

Правоохранители задержали злоумышленника при получении 40 тысяч гривен за передачу координат пограничных нарядов и неконтролируемых участков границы.

Кроме того, он продал местному жителю 480 патронов и три гранаты типа Ф-1 за 20 тысяч гривен.

В мае 2025 года обвинительный акт был направлен в суд.

Пограничника приговорили к 5 годам лишения свободы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о расположении ВСУ),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами),
  • ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды).

Напомним, Служба безопасности сорвала масштабную попытку совершения террористических атак, готовившихся российскими спецслужбами. Разоблачены 7 агентов, среди которых 14-летние подростки.

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Сумская область приговор пограничник разведданные ВСУ сотрудничество с врагом агент рф Боеприпасы суд
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