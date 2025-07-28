Шпионил на границе: на Волыни задержали агента белорусского КГБ
Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента белорусского КГБ, который шпионил за украинскими войсками на Севере страны. Задержанному грозит пожизненное заключение
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Предателем оказался 24-летний местный безработный, искавший "легкие деньги" в соцсетях.
По данным следствия, спецслужбы Беларуси хотели получить агентурные данные об обороне северной границы Украины. Вражеский агент должен следить за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны.
Также по заказу КГБ фигурант пытался обнаружить военные эшелоны, которые двигаются по местным путям или находятся на транзитных станциях Укрзализныци.
СБУ заблаговременно разоблачила злоумышленника и задержала его по месту жительства.
Во время обыска у дома изъяли телефон, который он использовал для контактов с белорусской спецслужбой.
Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях Служба безопасности Украины сорвала масштабную попытку совершения террористических атак по всей Украине, готовившихся российскими спецслужбами. Среди семи разоблаченных агентов были 14-летние подростки.