Шпионил на границе: на Волыни задержали агента белорусского КГБ

фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента белорусского КГБ, который шпионил за украинскими войсками на Севере страны. Задержанному грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Предателем оказался 24-летний местный безработный, искавший "легкие деньги" в соцсетях.

По данным следствия, спецслужбы Беларуси хотели получить агентурные данные об обороне северной границы Украины. Вражеский агент должен следить за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны.

Также по заказу КГБ фигурант пытался обнаружить военные эшелоны, которые двигаются по местным путям или находятся на транзитных станциях Укрзализныци.

СБУ заблаговременно разоблачила злоумышленника и задержала его по месту жительства.

Во время обыска у дома изъяли телефон, который он использовал для контактов с белорусской спецслужбой.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.