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27 июля 2025, 12:48

В Харьковской и Донецкой областях фиксируют новое продвижение врага, - DeepState

27 июля 2025, 12:48
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Фото: иллюстративное
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Российские войска активизировали наступление на нескольких участках восточного фронта, изменив линию боевого столкновения

Об этом сообщил аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

В Харьковской и Донецкой областях зафиксировано новое продвижение российских войск. Аналитический проект DeepState опубликовал обновленную карту изменений на фронте.

Согласно сообщению, в Харьковской области враг активизировался в районе Волчанских Хуторов, недалеко от границы с Россией. Также наблюдается продвижение оккупантов в Донецкой области - вблизи Яблоновки и Орехового. Это указывает на локальное расширение зоны боевых действий и увеличение давления со стороны армии РФ на восточном направлении.

Продвижение окупантов на Харьковском направлении. Фото: DeepState

Еще 25 июля было зафиксировано продвижение российских подразделений в районах Мирного и Купянска в Харьковской области. Там также зафиксировано изменение линии фронта не в пользу Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные отбили у россиян населенный пункт на Сумщине.

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