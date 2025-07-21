Украинские военные отбили у россиян населенный пункт в Сумской области

фото: 225-й отдельный штурмовой полк

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал ШО НА ФРОНТЕ?

"Освобожден населенный пункт Кондратовка, Южно-Слобожанское направление", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что село Кондратовка, расположенное в пограничной области на Сумщине, полностью уничтожено в результате боев. 225-й отдельный штурмовой полк даже опубликовал видео с последствиями от российских обстрелов пограничного населенного пункта.

До недавнего времени в Кондратовке проживало около 800 человек.

Напомним, за прошедшие сутки армия РФ почти 100 раз атаковала Сумскую область.