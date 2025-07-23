12:34  23 июля
В Ровно впервые за три года зафиксировали случай тропической малярии
06:40  23 июля
В Черновцах в водоеме обнаружили тело женщины
04:20  23 июля
Певица Анна Тринчер рассказала, как ее шантажировали интимным видео
UA | RU
UA | RU
23 июля 2025, 16:40

Запорожье прощается с майором полиции Александром Садовским – он погиб, защищая Украину

23 июля 2025, 16:40
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Запорожье провели в последний путь майора полиции Александра Садовского, погибшего, исполняя служебные обязанности в стрелковом батальоне полиции

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Ему было 49 лет, а общий стаж работы в органах внутренних дел составил 22 года. Карьеру правоохранитель начинал с должности участкового офицера, позже возглавил сектор полицейской деятельности в Акимовском подразделении Мелитопольского районного управления.

В июне 2024 года Александр добровольно присоединился к стрелковому батальону полиции Запорожья, чтобы защищать страну от российской агрессии. Он оставался преданным своей Присяге и ответственно выполнял задания до последнего дня.

Сообщество правоохранителей потеряло опытного коллегу и надежного побратима. Родные Садовского остались без мужа и отца - его жена и двое детей, Диана и Даниил, переживают тяжелую утрату.

Вечная память Герою, отдавшего жизнь за мир и безопасность Украины.

Напомним, в ДТП в Донецкой области погиб известный комбриг.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье полиция гибель агрессия защита Украина война
В Кривом Роге ликвидируют последствия ночной атаки: повреждены десятки домов
23 июля 2025, 14:44
Мошенницу, обворовавшую украинцев на 50 млн грн под видом сборов на дроны, экстрадировали из ОАЭ
23 июля 2025, 14:40
В Запорожье из-за нашествия саранчи вводят "особый режим"
23 июля 2025, 13:55
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
"Не молчи!" - в Ровно призывают выйти на протест за независимость НАБУ и САП
23 июля 2025, 16:59
НАБУ завершило дело Коломойского: что стало известно о схемах бизнесмена
23 июля 2025, 16:17
Спорткомплекс в Кривом Роге получил значительные повреждения из-за атаки дронов
23 июля 2025, 15:59
В четверг в Украине ожидается до +34 градусов, но иногда пройдут дожди с грозами
23 июля 2025, 15:39
Полицейские под обстрелами эвакуировали 5 человек из Константиновки
23 июля 2025, 15:38
Кадровые изменения в Минобороны: Тимошенко больше не советник Умерова
23 июля 2025, 15:21
На Харьковщине открыли еще одну модульную амбулаторию
23 июля 2025, 15:20
В Киеве продолжается ликвидация последствий непогоды 22 июля
23 июля 2025, 15:09
Семья полковника СБУ обзавелась элитным жильем в трех городах Украины
23 июля 2025, 15:01
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »