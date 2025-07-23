Запорожье прощается с майором полиции Александром Садовским – он погиб, защищая Украину
В Запорожье провели в последний путь майора полиции Александра Садовского, погибшего, исполняя служебные обязанности в стрелковом батальоне полиции
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Ему было 49 лет, а общий стаж работы в органах внутренних дел составил 22 года. Карьеру правоохранитель начинал с должности участкового офицера, позже возглавил сектор полицейской деятельности в Акимовском подразделении Мелитопольского районного управления.
В июне 2024 года Александр добровольно присоединился к стрелковому батальону полиции Запорожья, чтобы защищать страну от российской агрессии. Он оставался преданным своей Присяге и ответственно выполнял задания до последнего дня.
Сообщество правоохранителей потеряло опытного коллегу и надежного побратима. Родные Садовского остались без мужа и отца - его жена и двое детей, Диана и Даниил, переживают тяжелую утрату.
Вечная память Герою, отдавшего жизнь за мир и безопасность Украины.
Напомним, в ДТП в Донецкой области погиб известный комбриг.