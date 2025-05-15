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Стало известно о гибели эксшоумена Максима Нелипы. Он с первых месяцев полномасштабного служил в ВСУ

Об этом сообщил народный депутат Максим Радуцкий, передает RegioNews.

На фронте в боях против российских оккупантов погиб военный ВСУ Максим Нелипа. Многим украинцам он был известен как телеведущий и актер.

Также информацию о его гибели подтвердила супруга Тамара. Она добавила, что обстоятельства сейчас устанавливаются.

Следует отметить, что ведущий Максим Нелипа на фронте с первых месяцев полномасштабного вторжения. Он присоединился к ВСУ в марте 2022 года.

Напомним, на фронте погиб бывший городской голова Умани, командир пулеметного взвода Александр Цебрий.