На фронте погиб известный ведущий Максим Нелипа
Стало известно о гибели эксшоумена Максима Нелипы. Он с первых месяцев полномасштабного служил в ВСУ
Об этом сообщил народный депутат Максим Радуцкий, передает RegioNews.
На фронте в боях против российских оккупантов погиб военный ВСУ Максим Нелипа. Многим украинцам он был известен как телеведущий и актер.
Также информацию о его гибели подтвердила супруга Тамара. Она добавила, что обстоятельства сейчас устанавливаются.
Следует отметить, что ведущий Максим Нелипа на фронте с первых месяцев полномасштабного вторжения. Он присоединился к ВСУ в марте 2022 года.
Напомним, на фронте погиб бывший городской голова Умани, командир пулеметного взвода Александр Цебрий.
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