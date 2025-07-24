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24 июля 2025, 22:45

Присвоил более 1,3 млн грн: полицейские сообщили Назарию Гусакову о подозрении

24 июля 2025, 22:45
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Назарий Гусаков собирал средства на лечение СМА, несмотря на то, что лекарство ему предоставляло бесплатно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины в Telegram.

По данным правоохранителей, фигурант, имея официальное бесплатное обеспечение препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии в пределах городской программы, продолжал сбор средств якобы на приобретение этого же препарата. При этом он использовал поддержку публичных лиц и размещал соответствующие призывы в социальных сетях.

"В результате таких действий на протяжении 2023-2024 годов он завладел средствами граждан на общую сумму более 1,3 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

В этой связи ему было заочно объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Напомним, в конце июня правоохранители возбудили два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова.

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